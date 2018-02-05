Швейцария является важной страной для Армении: в Ереване стартовала деловая встреча «Армения-Швейцария»

В Ереване стартовала деловая встреча «Армения-Швейцария». Встреча организована Фондом развития Армении, в рамках визита в Армению председателя НС Швейцарии Доминика де Бумана. Как передает «Арменпресс», с обеих сторон во встрече принимали участие 35 бизнесменов, представляющих отрасли ИТ, виноделия, туризма, транспорта.

Вице-премьер Армении Ваче Габриэлян выступил с приветствием на открытии этой встречи, подчеркнув в своем слове, что Швейцария является важной страной для Армении – как в аспекте международных отношений, так и в контексте бизнес-моделей.

«Желаю, чтобы обсуждения на этой встрече были плодотворными и предметными, чтобы была создана возможность обсудить все преимущества, предоставляемые экономиками обеих стран. Хочу отметить роль структур, в частности – совместной армяно-швейцарской торговой палаты, групп межпарламентской дружбы, и пр.»,- сказал вице-премьер Армении Ваче Габриэлян.

По его словам, важно, что такая маленькая сухопутная страна как Швейцария достигла больших успехов в науке, промышленности и пр. Он уверил, что и Армении есть что предложить Швейцарии: Армения имеет богатую историю, интересное положение и преимущественные торговые режимы.

По словам председателя НС Швейцарии Доминика де Бумана, впервые он побывал в Армении еще 10 лет назад, и он видит и ценит произошедшие за это время изменения в стране.

«Сейчас изменения должны создать такую ситуацию в Армении, чтобы ее население оставалось в стране»,- сказал председатель НС Швейцарии Доминик де Буман. В контексте 2-стороннего сотрудничества он выделил такие отрасли, как солнечную энергетику, виноделие, туризм и пр.