В Брюсселе начался суд над участником парижских терактов Абдесламом

Единственный оставшийся в живых участник парижских терактов 13 ноября 2015 года Салах Абдеслам был доставлен утром в понедельник в брюссельский Дворец правосудия для своего первого судебного процесса по делу о перестрелке с полицией в марте 2016 года, когда террорист скрывался в Брюсселе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

СМИ сообщают, что 28-летнего Абдеслама привезли из тюрьмы Флери-Мерожи в Парижском регионе с усиленным полицейским эскортом на процесс, который, как ожидается, продлится до пятницы.

Вместе с Абдесламом по делу о перестрелке в Брюсселе проходит еще один подозреваемый - Суфьен Айари.

Абдеслам - гражданин Франции марокканского происхождения - был задержан в Бельгии и экстрадирован во Францию, где против него выдвинуто несколько предварительных обвинений, связанных с террористической деятельностью.

Он - единственный из нападавших, выживший в серии терактов, совершенных в Париже 13 ноября 2015 года. В тот вечер террористы совершили нападения на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". В результате терактов погибли 130 человек. Ответственность за организацию атак взяло на себя "Исламское государство".