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Молодого Хана Соло впервые показали в трейлере «Звездных войн»


В сети появился первый трейлер фильма «Соло: Звездные войны. Истории», спин-оффа фантастической саги, посвященного контрабандисту Хану Соло. Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В клипе впервые показан Олден Эренрайк в роли молодого Соло. Он поступает на службу в Имперский флот.

Российская премьера «Соло: Звездные войны. Истории» запланирована на 24 мая. В картине также снялись Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.




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