Собачий карнавал в Рио-де-Жанейро: как прошел парад домашних любимцев

В дни карнавала в Бразилии в костюмах все — и даже собаки, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

За неделю до красочного и масштабного традиционного мероприятия в Рио-де-Жанейро проходит собачий карнавал. Здесь можно увидеть собаку-покемона, собаку-супермена и даже пса-бабочку. Основные праздничные мероприятия по случаю карнавала пройдут в Рио-де-Жанейро с 9 по 14 февраля.