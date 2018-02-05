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Собачий карнавал в Рио-де-Жанейро: как прошел парад домашних любимцев


В дни карнавала в Бразилии в костюмах все — и даже собаки, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

За неделю до красочного и масштабного традиционного мероприятия в Рио-де-Жанейро проходит собачий карнавал. Здесь можно увидеть собаку-покемона, собаку-супермена и даже пса-бабочку. Основные праздничные мероприятия по случаю карнавала пройдут в Рио-де-Жанейро с 9 по 14 февраля.




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