Скрывавшая беременность сестра Ким Кардашьян родила дочь

Кайли Дженнер родила дочь. Об этом она рассказала поклонникам в своемInstagram-аккаунте в воскресенье, 4 февраля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

20-летняя Дженнер не говорила о своей беременности прессе и опровергала все слухи о ней. Это первый ребенок девушки и ее парня, рэпера Трэвиса Скота. Модель призналась, что родила дочку 1 февраля, и еще не знает, как ее назовет. Дженнер извинилась перед своими поклонниками, что не сказала им о своей беременности раньше. Она объяснила это тем, что хотела пережить этот период наедине с собой и семьей, и не подвергать себя и ребенку волнениям, связанным с излишним вниманием прессы.

Сестра Ким Кардашьян призналась, что беременность была «самым прекрасным периодом ее жизни» благодаря поддержке семьи и друзей. Также она выложила видео, посвященное дочери, на своем YouTube-канале.