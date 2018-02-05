Министр сельского хозяйства Армении призвал перерабатывающие компании начать заключение договоров с фермерскими хозяйствами

Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян встретился с представителями компаний, производящих консервы из овощей и фруктов. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении, целью встречи было обсуждение текущих вопросов и перспектив развития.

Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией закупок, программой по частичному субсидированию процентных ставок по кредиту, предоставляемому агроперерабатывающей отрасли для закупки сельскохозяйственного сырья, заключением договоров с фермерскими хозяйствами с целью повышения эффективности процесса организации закупок.

Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян призвал представителей перерабатывающих компаний начать процесс заключения договоров с фермерскими хозяйствами, чтобы последние были уверены в том, что их продукция гарантированно будет закуплена.

В то же время, министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян предложил активно работать с представителями финансовых структур по программе субсидирования, чтобы к началу сезона закупок кредиты уже были утверждены, а выплаты за закупленный урожай производились гладко и без задержек.

Сообщив, что планируется расширить список товаров, предоставляемых по лизинговой программе с государственной поддержкой, министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян предложил представителям перерабатывающих компаний представить список необходимого оборудования.