В Ереване владелица ночного клуба обвинена в потворствовании проституции

По уголовному делу, расследуемому в следственном отделе Эребуни-Нубарашен СК Армении, добыты фактические сведения о том, что в одном из ночных клубов Еревана владелица клуба потворствует танцовщицам в их занятиях проституцией. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

2-го февраля уголовное дело по данным фактам был принято в ведение в следственном отделе Эребуни-Нубарашен СК Армении. Была создана особая следственная группа, которая, в сотрудничестве с полицией, провела обыски, допросы ряда лиц.

В результате, были добыты фактические сведения о том, что в одном из ночных клубов Еревана 6 танцовщиц, наряду с проведением шоу-программ, оказывают интимные услуги посетителям, для чего владелица ночного клуба – 65-летняя жительница Еревана, организовала все необходимые условия, создала в клубе отдельные удобные кабинеты. Танцовщицы в холле соглашались с клиентами об оплате, половину суммы они отдавали владелице клуба, остальным распоряжались в личных целях.

В ходе обыска в одном из кабинетов нашли танцовщицу с клиентом.

Владелице клуба предъявлено обвинение по ст.262 УК Армении, она дала признательные показания.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.