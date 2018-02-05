Проведение в Азербайджане внеочередных президентских выборов попирает демократию

Лидер оппозиционной азербайджанской партии «Народный фронт» Али Керимли раскритиковал решение Алиева о проведении внеочередных президентских выборов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Туран».

Как сказал лидер оппозиционной азербайджанской партии «Народный фронт» Али Керимли, Алиев желает стать президентом Азербайджана в четвертый раз, что совершенно неприемлемо для оппозиции.

«Фактически, отец и сын Алиевы управляют страной уже 45 лет, что противоречит принципам республиканского образа правления. Ильхам Алиев знал, что оппозиция готовит долгосрочную агиткампанию против фальсификации выборов, и назначил внеочередные президентские выборы, чтобы лишить оппозицию возможности протестовать, возможности сформировать требование о проведении прозрачных и демократических выборов»,- сказал лидер оппозиционной азербайджанской партии «Народный фроны» Али Керимли.

Лидер другой оппозиционной азербайджанской партии «Мусават» Ариф Гаджили также сказал, что решение Алиева о проведении внеочередных президентских выборов направлено на очередное – 7-летнее, продление его правления.

«Ильхам Алиев хочет сократить для оппозиции время подготовки к выборам», - сказал Ариф Гаджили. По его словам, столь поспешное решение имеет целью усилить внутренние противоречия в Азербайджане.

«Согласно части 1 статьи 101 конституции Азербайджана и в соответствии со статьей 179 Избирательного кодекса страны, постановляю объявить внеочередные выборы президента Азербайджанской республики и поручаю Центральной избирательной комиссии обеспечить проведение внеочередных президентских выборов 11 апреля 2018 года», – говорится в заявлении пресс-службы Алиева. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Алиев подписал указ, которым назначил в Азербайджане внеочередные президентские выборы. Об этом сообщает агентство Trend. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 11-го апреля 2018 года.

В 2018 году исполняется его президентский срок, и выборы должны были состояться 17-го октября. Алиев вновь стал кандидатом от правящей партии «Ени Азербайджан». Причина проведения внеочередных президентских выборов пока неизвестна.

ЦИК Азербайджана получил задание организовать внеочередные президентские выборы в соответствии с Избирательным кодексом. В Азербайджане с утра 5-го февраля прекращено телевещание. Об этом в соцсетях пишут пользователи.

Некоторые думают, что это может быть связано с указом Алиева о проведении внеочередных президентских выборов, и что власти Азербайджана в очередной раз ограничивают доступ к информации для населения страны.