США начали выводить войска из Ирака

США приступили к выводу дислоцированных в Ираке войск после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей коалиции.

Согласно их данным, американских солдат, оружие и оборудование начали перебрасывать из Ирака в Афганистан. На прошлой неделе переброска авиацией военнослужащих и техники совершались ежедневно.

Два иракских источника агентства подчеркнули, что коалиция пришла к соглашению о начале вывода войск из Ирака впервые за более чем три года боевых действий против террористов на территории страны.

Точные данные о численности переброшенных войск неизвестны.