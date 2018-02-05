Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

В ближайшие 5 дней на территории Армении ожидаются погода без осадков и высокий температурный фон


В ближайшие 5 дней на территории Армении ожидаются погода без осадков и высокий температурный фон. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, холодных воздушных потоков не ожидается.

Днем 5-го февраля, 6-10-го февраля ожидаются погода без осадков, ветер – юго-западный,  3-8 м/сек. Температура воздуха 5-го февраля повысится на 5-7 градусов, затем существенно не изменится.

В Ереване днем 5-го февраля, 6-10-го февраля ожидаются погода без осадков. В ближайшие 5 дней температура воздуха днем -  +11…+14 градусов. 


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