Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

В Китае столкнулись более 50 машин


Четыре человека погибли в результате массовой аварии на скоростном шоссе Кунмин – Чучжоу в китайской провинции Юньнань в понедельник утром, где столкнулись 53 автомобиля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник рано утром. Как отмечают власти, причиной столь крупной аварии стали погодные условия: обычно в этой южной провинции температура в феврале не опускается ниже +6 °C, однако в ночь на понедельник были зафиксированы температуры ниже нуля, а также снег с дождем. Из-за этого дорожное покрытие стало скользким и опасным для вождения.

Также сообщается, что после аварии были госпитализированы три человека с травмами разной степени тяжести.

 

 




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