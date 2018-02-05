В Китае столкнулись более 50 машин

Четыре человека погибли в результате массовой аварии на скоростном шоссе Кунмин – Чучжоу в китайской провинции Юньнань в понедельник утром, где столкнулись 53 автомобиля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник рано утром. Как отмечают власти, причиной столь крупной аварии стали погодные условия: обычно в этой южной провинции температура в феврале не опускается ниже +6 °C, однако в ночь на понедельник были зафиксированы температуры ниже нуля, а также снег с дождем. Из-за этого дорожное покрытие стало скользким и опасным для вождения.

Также сообщается, что после аварии были госпитализированы три человека с травмами разной степени тяжести.