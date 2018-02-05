Швейцария и США возглавили список стран - налоговых убежищ

США поднялись еще на одну строчку вверх в рейтинге стран - налоговых убежищ, вплотную приблизившись к занимающей первое место Швейцарии, свидетельствует Financial Secrecy Index, который составляет британская неправительственная организация Tax Justice Network.

В рейтинге, который оценивает страны по объему скрывающихся в стране капиталов и уровню финансовой непрозрачности, США занимали 6-е место в 2013 году и 3-е место в 2015 году, когда списо кпубликовался в предыдущий раз, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Доля страны в экспорте офшорных финансовых услуг возросла с 2015 года, как считают авторы рейтинга, с 19,6% до 22,3% (против 4,5% у Швейцарии).

"США по-прежнему непрозрачны, так как отказываются принимать участие в международных инициативах по обмену налоговой информацией, сохраняют "анонимные" юридические лица и трасты, активно предлагаемые в отдельных американских штатах", - говорится в комментарии авторов рейтинга.

Не предоставляя информацию налоговым органам в других странах, США создали собственную систему сбора данных об активах американских граждан за рубежом - FATCA.

Третье место - после Швейцарии и США - занимают в рейтинге налоговых гаваней Каймановы острова, затем следуют Гонконг, Сингапур, Люксембург, Германия, Тайвань, ОАЭ, Гернси.

Великобритания представлена в списке отдельно от зависимых территорий (острова Джерси, Гернси, Мэн, Британские Виргинские и Каймановы острова, Гибралтар и т.д.). В случае суммирования всех этих территорий Великобритания заняла бы в нем первое место.