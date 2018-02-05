Британские спецслужбы отказались от мысли победить хакеров

Британские спецслужбы предотвратили в 2017 году 54 миллиона кибератак. При этом правоохранители признают, что полностью справиться с атаками хакеров не только невозможно, но и незачем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом со ссылкой на доклад Национального центра кибербезопасности (NCSC) пишет Financial Times.

Борьба с кибератаками и ложными сайтами проводилась в рамках программы Great British Firewall. Программа привела к уменьшению объема атак и вредоносного софта в Великобритании на 2 процента с июля 2016 года. За 2017 год были закрыты более 120 тысяч ложных вебсайтов.

По данным NCSC, большая часть атак осуществлялась преступными группировками, целью которых было получение выгоды от продажи личных данных или взлом банковских счетов людей.

По приведенным в документе словам технического директора NCSC Иэна Леви, сегодня уже "нереалистично думать, что можно победить киберпреступность".