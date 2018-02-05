Армяне Константинопольской епархии попытаются добиться выборов патриарха судебным путем

Обращение в адрес властей с просьбой о проведении выборов патриарха Константинопольской епархии осталось без ответа. Инициативный орган по организации выборов обратился в суд. Тем не менее, особых ожиданий от решения суда не имеется. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал главред газеты «Акос» Баграт Эстукян.

«Согласно закону, правительство обязано в установленный срок дать положительный или отрицательный ответ на заявление. Обращение в адрес властей с просьбой о проведении выборов патриарха Константинопольской епархии было направлено губернатору Стамбула, откуда оно должно было последовать по соответствующим инстанциям. Окончательное решение принимает Совет министров, однако начало цепочки – в губернской управе. Обращение в адрес властей с просьбой о проведении выборов патриарха Константинопольской епархии осталось без ответа. Инициативный орган по организации выборов обратился в суд»,- сказал главред газеты «Акос» Баграт Эстукян.

По его словам, наивно было бы ожидать положительного ответа, однако, несмотря на то, что этот путь замедляет процесс, обращение в суд является необходимым шагом.

День судебного заседания пока не назначен.