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СМИ: суд в Южной Корее освободил из-под стражи главу Samsung Electronics


Апелляционный суд Республики Корея освободил из тюрьмы после года заключения заместителя председателя группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал KBS.

Суд второй инстанции назначил Ли Чжэ Ёну условный срок. Фактического главу группы Samsung подозревали в даче взяток представителям окружения бывшего президента страны Пак Кын Хе.



 




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