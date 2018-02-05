Президентские выборы в Коста-Рике не выявили победителя

Победитель выборов президента в Коста-Рике не выявлен после обработки 58,4% бюллетеней. Кто выходит во второй тур, пока тоже неясно, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает верховный избирательный суд, лидером остается кандидат от партии "Национальное возрождение" Фабрисио Альварадо (25,55%).

На вторую позицию вышел Карлос Альварадо от партии "Гражданское действие" (20,6%), ранее бывший третьим.

Антонио Альварес Десанти от партии "Национальное освобождение" переместился со второго на третье место (19,21%).

Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 40%. В противном случае состоится второй тур, намеченный на 1 апреля, в котором сойдутся два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре.