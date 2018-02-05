На горнолыжном курорте в Италии два человека погибли из-за схода лавины

Два человека погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте в центральной Италии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Local со ссылкой на аварийные службы страны.

Как отмечает издание, инцидент произошел на курорте Campo Felice в 120 километрах от Рима.

Еще один человек пострадал, его доставили в больницу на вертолете. Все трое катались на лыжах вне выделенных трас.