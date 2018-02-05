КНДР на Олимпиаде в Южной Корее будет представлять официальный глава государства

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам возглавит делегацию Северной Кореи на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета "Нодон синмун"- орган ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Официально Ким Ен Нам считается главой северокорейского государства, в то время как лидер КНДР Ким Чен Ын является ее высшим руководителем.

Сам факт участия, а также высокий уровень северокорейского представительства на Олимпиаде рассматривается наблюдателями как возможный признак того, что в перспективе Пхеньян может пойти на возобновление прерванных по его инициативе переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.