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В Иране обвиняемого в шпионаже в пользу США приговорили к тюремному заключению


Суд в Иране приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу США и "европейской страны" к шести годам тюремного заключения. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в воскресенье агентство Mehr.

"Шпион, который девять раз встречался с американскими разведчиками для передачи США и европейской стране информации по иранским ядерным вопросам, был приговорен к шести годам тюрьмы и конфискации всех денежных средств, полученных от шпионажа", - цитирует агентство заявление генерального прокурора Тегерана Аббаса Джафари Даталабади.

В публикации агентства не уточняется, о каком европейском государстве идет речь.


 

 




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