Визит Эрдогана в Ватикан будет сопровождаться демонстрациями

5-го февраля в Ватикане президент Турции Эрдоган встретится с Папой Римским Франциском. Как передает «Арменпресс», встреча состоится в библиотеке Ватикана.

В столице Италии Риме предприняты экстренные меры по обеспечению безопасности Эрдогана. По сведениям итальянских СМИ, проживающие здесь курды готовят к визиту Эрдогана акции протеста. По этой причине, на участке, ведущем от гостиницы проживания Эрдогана до Ватикана запрещены уличные акции.

Для обеспечения безопасности Эрдогана выделено более 3000 сотрудников полиции.

После 1959 года, Эрдоган будет первым президентом Турции, посетившим Ватикан.

Отношения между Святым престолом и Турцией обострились по причине Геноцида армян, в частности, после того, как Папа Римский Франциск отслужил в Соборе св. Петра 12-го апреля 2015 года мессу, посвященную памяти жертв геноцида армян, греков и ассирийцев.Григор Нарекаци был провозглашен экуменическим епископом католической церкви.

24-го июня 2016 года Папа Римский Франциск посетил Армению.

24 июня Папа Римский прибыл в Армению с трехдневным визитом. Девиз визита – «Визит в первую христианскую страну». В Первопрестольном Эчмиадзине он принял участие в торжественном приеме.

Папа был принят в президентской резиденции, где состоялась его беседа с президентом Сержем Саргсяном, после чего Папа Франциск выступил перед государственными чиновниками РА, представителями аккредитованного в Армении дипкорпуса и общественности.

25 июня Папа Римский посетил Мемориал жертв Геноцида в Цицернакаберде, возложил цветы и помолился за души жертв Геноцида армян. Понтифик благословил посаженную от его имени ель в Сквере памяти Цицернакаберда.

В тот же день в храме Семи ран в Гюмри Папа отслужил мессу по латинскому чину, дополненную армянскими шараканами.

Вечером 25 июня на ереванской площади Республики состоялось совместное экуменическое богослужение Папы Римского Франциска и Католикоса Всех Армян Гарегина II. Главы двух церквей вознесли Всевышнему молитву об установлении мира во всем мире.

Утром 26 июня у открытого алтаря Св.Трдата в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Католикос Всех Армян Гарегин II отслужил Божественную литургию при участии Папы Римского Франциска.

Папа Римский Франциска посетил одно из священных мест Армянской Апостольской церкви – Хор Вирап. В сопровождении Католикоса всех Армян, высокопоставленных духовных лиц Святого Престола и ААЦ Понтифик посетил церковь Святой Богородицы.

Предстоятели двух церквей зажгли светильники огнем, который был взят из ямы Григория Просветителя. Далее Папа Франциск и Католикос Гарегин Второй выпустили голубей к библейской горе Арарат.

На этом официальный визит главы Римско-Католической церкви завершился, и он вернулся в Рим.