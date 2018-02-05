Кылычдароглу переизбран лидером партии кемалистов Турции

Известный турецкий политический деятель Кемаль Кылычдароглу переизбран лидером главной оппозиционной партии кемалистов Турции – Республиканской народной партии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».

790 из делегатов съезда Республиканской народной партии проголосовали за Кылычдароглу, тогда как его соперник Мухарем Индже получил 447 голосов.

Эрдоган поздравил Кылычдароглу телеграммой.