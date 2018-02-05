Гагик Саргсян желает армянским участникам зимних Олимпийских игр успеха

Через несколько дней внимание любителей спорта будет приковано к Южной Корее, где в городе Пхенчхан состоятся XXIII зимние Олимпийские игры.

Армянская делегация уже выехала в Пхенчхан. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал главный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, который также поделился ожиданиями от трех армянских спортсменов.

Катя Галстян

Она очень трудолюбива, остается тренироваться, когда другие спортсменки уже завершили тренировку. Наделена большой силой воли, сильна физически. Она – хороший, «борющийся» спортсмен, все делает рассчитанно.

Ашот Карапетян

Интересный парень, с юмором, «открытый», очень свободный. Очень сильно воодушевился, когда узнал, что едет на олимпиаду. Он молод, и участие в олимпиаде будет поводом, чтобы он утвердился в этом виде спорта.

Микаэл Микаэлян

Я бы выделил Микаэла. Его результаты говорят о большей его зрелости. Имеет опыт юношеской олимпиады, недавно показал хороший результат на молодежном первенстве мира. Я назвал Микаэла «Kinder Surprise». Его результаты ведут к еще большему успеху.

Двоим из 3 участников всего 18 лет…

Они довольно молоды, однако обстоятельства обязуют их, в случае с Микаэлом – травма его брата Сергея.

Ашоту уступал его более взрослый соперник Арутюн Арутюнян.

Всем известно, что наибольшие успехи достаются лыжникам в возрасте 25-26 лет, посколькув этом виде спорта очень важен опыт.

Как гласит олимпийский девиз, главное участие...

Естественно, что мы пока за медали не боремся, что не означает, что этого не будет никогда, придет для Армении и такой день.

Я ожидаю, чтобы все трое наших спортсменов показали на олимпиаде свои лучшие результаты, чтобы они внутренне были убеждены, что сделали все, что смогли.