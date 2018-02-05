Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг на линии соприкосновения вооруженных в районе Мартакерта

Сегодня, 6 февраля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение будут осуществлять Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару (Молдова).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.