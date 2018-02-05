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В Южную Корею во время Олимпиады не смогут въехать 36 тыс. иностранцев


Въезд в Южную Корею на время зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в Пхенчхане, будет закрыт для 36 тысяч иностранцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отказ во въезде мотивируется обеспечением безопасности.

По данным источников, спецслужбы Южной Кореи при подготовке игр тесно контактировали с коллегами из различных стран, в частности, с разведывательными органами, для получения информации о возможных опасных лицах.

Контакты осуществлялись в рамках контртеррористической программы, разработанной на время проведения Олимпиады.

 

 

 

 




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