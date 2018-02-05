КРОУ обсудит вопрос установления тарифа на электроэнергию для солнечной «АревЭС» в размере 51.287 драмов
На заседании 7-го февраля КРОУ обсудит вопрос установления тарифа на электроэнергию, производимую солнечной ЭС «АревЭС».Как передает «Арменпресс», планируется установление тарифа на электроэнергию для солнечной ЭС «АревЭС» в размере 51.287 драмов – с НДС, и 42.739 драмов – без НДС, за киловатт. В случае принятия этого решения, оо войдет в силу с марта 2018 года и будет в силе 6 месяцев.
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