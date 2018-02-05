КРОУ обсудит вопрос установления тарифа на электроэнергию для солнечной «АревЭС» в размере 51.287 драмов



На заседании 7-го февраля КРОУ обсудит вопрос установления тарифа на электроэнергию, производимую солнечной ЭС «АревЭС». Как передает Как передает «Арменпресс» , планируется установление тарифа на электроэнергию для солнечной ЭС «АревЭС» в размере 51.287 драмов – с НДС, и 42.739 драмов – без НДС, за киловатт. В случае принятия этого решения, оо войдет в силу с марта 2018 года и будет в силе 6 месяцев.