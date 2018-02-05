Никос Анастасиадис победил на президентских выборах на Кипре, набрав почти 60% голосов

Действующий глава Республики Кипр Никос Анастасиадис после подсчета 100% бюллетеней победил во втором туре президентских выборов, набрав 55,99% голосов. Соперник Анастасиадиса Ставрос Малас, поддерживаемый Прогрессивной партией трудового народа Кипра ("АКЭЛ") - основной оппозиционной партией острова, сумел получить только 44,01% голосов избирателей. Примечательно, что эта же пара политиков боролась за пост главы государства во втором туре предыдущих президентских выборов в 2013 году, на которых победил Анастасиадис, набрав 57,47% голосов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Никос Анастасиадис второй раз подряд занимает пост президента Республики Кипр. Срок его полномочий продлится с 2018 по 2023 год.

С победой Анастасиадиса также поздравил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "От имени Европейской комиссии и от меня лично я хотел бы передать вам мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Республики Кипр", - отметил руководитель Еврокомиссии в поздравительной телеграмме.

Свои поздравительные телеграммы также уже направили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, президент Греции Прокопис Павлопулос и премьер-министр Ливана Саад Харири.

В победной речи Анастасиадис пообещал продолжить попытки по объединению острова, сообщает газета Cyprus Mail.

"Основной вызов, с которым мы сталкиваемся - объединение нашей страны. Я продолжу работать с той же решимостью в стремлении достичь нашей общей цели - прекращения оккупации и воссоединения нашего государства", - заявил Анастасиадис.



