Эквадорцы поддержали идею об ограничении права президента на переизбрание

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о победе демократии после референдума, на котором большинство проголосовало за отмену неограниченного числа переизбраний на выборные должности, в том числе президентскую, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

" Сегодня все мы ясно и убедительно, свободно и демократически показали, какое будущее хотим для наших детей. Победа "да" — это победа страны", — написал Морено в Twitter.

По итогам обработки почти 40% бюллетеней, около 65% избирателей проголосовали за отмену возможности неограниченного переизбрания, которое ввел в 2015 году предыдущий президент Рафаэль Корреа.

По словам Морено, в ближайшие 30 дней Национальная ассамблея (парламент) Эквадора внесет в конституцию поправки, принятые на референдуме.