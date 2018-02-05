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В этом году в Ереване начнется постройка новой свалки мусора


Рядом с действующей мусорной свалкой в Нубарашене в Ереване начнется постройка новой свалки мусора. Об этом «Арменпресс»  сообщили в ответ на запрос в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Данное предприятие будет соответствовать международным стандартам. «Здесь будет система сбора сточных вод, генератор тока, административное здание, ограда, механизация»,- сообщили в ответ на запрос в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Свалки же Нубарашена и Ачапняка будут законсервированы.

Эта свалка по управлению сбором мусора будет соотртствовать директиве ЕС 1999/31 о свалках, в соответствии с которой действуют подобные учреждения например, в Афинах, Ларнаке и пр.


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