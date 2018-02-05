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Для жителей аварийных домов 4-й степени Еревана будет построено новое здание


Для жителей аварийных домов 4-й степени Еревана будет построено новое многоквартирное здание. информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха, oб этом «Арменпресс»  сообщили в ответ на запрос в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

По их сведениям, из 470 млн драмов, выделенных в бюджете 2018 года под строительство, 450 млн драмов предусмотрено для строительства многоквартирного здания. «Многоквартирное здание будет построено взамен аварийного и послужит для предоставления квартир  для жителей аварийных домов 4-й степени Еревана»,- сообщили в ответ на запрос в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Цель пятилетней и годовой программ развития Еревана - обеспечить устойчивое пропорциональное развитие города Ереван, с учетом жизненно важных интересов и благополучия населения.

Гарантом реализации программы являются Конституция Республики Армения, закон РА «О местном самоуправлении», закон РА «О местном самоуправлении в городе Ереван» и иные правовые акты, а также местные органы власти-мэрия Еревана и Совет старейшин Еревана.
Программы развития Еревана и их отчеты составляет мэр и представляет Совету старейшин. При разработке проекта годового бюджета учитываются программы развития Еревана.
Мэрия Еревана придает большое значение установлению и расширению сотрудничества с частным сектором в разных сферах городского хозяйства.


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