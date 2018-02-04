СМИ: курдские отряды ведут бои с турецкими войсками в районе Джандарис в Сирии

Бойцы курдских "Сил народной самообороны" (СНС) атаковали в воскресенье позиции турецких войск на холмах Джандарис к северу от города Африн (65 км от Алеппо) и пытаются вернуть их под свой контроль. Как сообщило курдское агентство Firat, отряды СНС ранее выбили противника из населенного пункта Бульбуль, где 48 часов шли ожесточенные бои.



Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, ополченцы утверждают, что формирования "Сирийской свободной армии" (ССА), которые участвуют в операции на стороне турецкой армии, понесли потери и вынуждены были отступить.

По информации агентства, Турция перебросила в Африн в воскресенье боевиков из радикальных исламских группировок - "Фейлак аш-Шам" и "Нуреддин аз-Зенги", которые при поддержке турецкой бронетехники наступают сейчас на поселок Раджо на севере Африна.

По данным турецкого Генштаба, с начала операции 20 января "Оливковая ветвь" на севере Сирии вооруженные силы уничтожили 899 террористов, к числу которых Анкара относит бойцов СНС. Потери турецкой армии составили 13 солдат убитыми и 57 ранеными.

В свою очередь глава департамента здравоохранения Африна Анджела Ришо сообщила, что число мирных жителей, погибших в результате авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск, достигло 150 человек. По ее словам, получили ранения еще 298 человек, которым была оказана помощь в больницах. Большинство жертв и пострадавших - женщины и дети.