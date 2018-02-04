Спасатели потушили пожар в Сисиане

3 февраля в 02:21 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в Сисиане, в одном из домов на ул. Нельсона Степаняна горит чулан.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, пожар был купирован в 03:00 часов, потушен – в 03:07. Сгорели деревянные части постройки – около 6 кв/м.

