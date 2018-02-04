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Спасатели потушили пожар в Сисиане


3 февраля в 02:21 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что в Сисиане,  в   одном из домов на ул. Нельсона Степаняна горит чулан.

На место выехал боевой  расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  пожар был купирован в 03:00 часов, потушен – в 03:07. Сгорели деревянные части постройки – около 6 кв/м.




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