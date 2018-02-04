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Дорога Сотк-Карвачар труднопроходима


МЧС РА сообщает, что данным на   16:00 часов 4 февраля дороги на территории  Армении в основном проходимы.

4-8 февраля на территории республики погода ожидается без осадков.

Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на перевале Варденяц местами гололед.

Всем  водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.  

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.

 




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