Дорога Сотк-Карвачар труднопроходима

МЧС РА сообщает, что данным на 16:00 часов 4 февраля дороги на территории Армении в основном проходимы.

4-8 февраля на территории республики погода ожидается без осадков.

Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на перевале Варденяц местами гололед.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.