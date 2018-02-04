Непогода в Москве привела к человеческим жертвам, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Один человек погиб из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, по последним данным, в столице повалены уже 360 деревьев.

"Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

По прогнозу синоптиков, сильный снегопад в Москве в воскресенье продолжится, ожидаются метель, заносы на дорогах, гололедица, налипание снега на проводах и деревьях. В столичном регионе сохраняется желтый уровень опасности.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, за минувшие сутки в столице выпало 23 мм осадков или около 64% месячной нормы.

Высота снежного покрова на главной московской метеостанции (ВДНХ) за последние 24 часа увеличилась с 32 до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения, отметили в ведомстве. Норма осадков для февраля в Москве составляет 36 мм.

Фото -ТАСС