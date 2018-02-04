Спасатели потушили все  пожары  на  травяных участках

3-4 февраля в МЧС РА поступило сообщение о том, что на травяных участках в разных областях были случаи возгорания.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, у посольства США в Ереване сгорело около 3000 кв/м, на 29 км дороги Ереван-Мегри – около 200 кв/м, в г.Масис - около 2000 кв/м, в селе Карби Арагацотнской области - около 1 га, в одном из общежитий г.Ванадзор - около 500 кв/м, в Горисе - около 3 га.

Все пожары были локализованы и потушены.