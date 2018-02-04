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Водитель машины, перевернувшейся на дороге Егвард-Нор Гехи, госпитализирован


3 февраля в 21:48 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что на дороге Егвард-Нор Гехи автомобиль съехал с проезжей  части и перевернулся. Есть пострадавший, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой  расчет.  

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 3 км Егвард-Нор Гехи автомобиль ВАЗ-2121 с г/н 20 ՕՕ 585  (водитель Г.Г., 1982 г/р) съехал с проезжей части и перевернулся.

До прибытия  спасателей Г.Г. госпитализировали в Егвардский  МЦ, затем – в МЦ «Армения», где медики оценили его как средней тяжести.  

Спасатели обесточили машину  и перекрыли подачу газа.




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