Водитель машины, перевернувшейся на дороге Егвард-Нор Гехи, госпитализирован

3 февраля в 21:48 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на дороге Егвард-Нор Гехи автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. Есть пострадавший, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 3 км Егвард-Нор Гехи автомобиль ВАЗ-2121 с г/н 20 ՕՕ 585 (водитель Г.Г., 1982 г/р) съехал с проезжей части и перевернулся.

До прибытия спасателей Г.Г. госпитализировали в Егвардский МЦ, затем – в МЦ «Армения», где медики оценили его как средней тяжести.

Спасатели обесточили машину и перекрыли подачу газа.