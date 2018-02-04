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«Арцах» не  прервал победное  шествие «Урарту» - регулярное  первенство по баскетболу  


В 12 туре  регулярного  первенства Армении по баскетболу степанакертский «Арцах» встречался с ереванским «Урарту».

Как  передает Арменпресс, в первой четверти матча, состоявшегося в спортзале Арахского госуниверситета, ереванцы добились преимущества со счетом 12։20.

Во второй четверти арцахцы увеличили разрыв - 24։43. В ходе  игры  травму  ноги получил игрок «Урарту» Никита  Захаров. Серьезность травмы  пока не  выяснена.

В третьей четверти благодаря  невероятной игре «Урарту» довел разницу до 32.  «Урарту» остается непобедимым.

Встреча закончилась со счетом 69։106 в пользу ереванцев.

Самым результативным игроком признан Эдгар Бабаян («Урарту»), принесший команде 46 очков.

В других играх 12 тура  регулярного  первенства Армении по баскетболу ФИМА победила «Гранд спорт» со счетом 78։57, «Артик» - «Ширак» (82։71).




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