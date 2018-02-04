«Арцах» не  прервал победное  шествие «Урарту» - регулярное  первенство по баскетболу  

В 12 туре регулярного первенства Армении по баскетболу степанакертский «Арцах» встречался с ереванским «Урарту».

Как передает Арменпресс, в первой четверти матча, состоявшегося в спортзале Арахского госуниверситета, ереванцы добились преимущества со счетом 12։20.

Во второй четверти арцахцы увеличили разрыв - 24։43. В ходе игры травму ноги получил игрок «Урарту» Никита Захаров. Серьезность травмы пока не выяснена.

В третьей четверти благодаря невероятной игре «Урарту» довел разницу до 32. «Урарту» остается непобедимым.

Встреча закончилась со счетом 69։106 в пользу ереванцев.

Самым результативным игроком признан Эдгар Бабаян («Урарту»), принесший команде 46 очков.

В других играх 12 тура регулярного первенства Армении по баскетболу ФИМА победила «Гранд спорт» со счетом 78։57, «Артик» - «Ширак» (82։71).