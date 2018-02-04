В Армении потеплеет на 4-5 градусов

4 февраля днем и 5-9 февраля на территории республики погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, температура воздуха 5 февраля повысится на 4-5 градусов.

В Ереване 4 февраля днем и 5-9 февраля погода ожидается без осадков.