Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

В Армении потеплеет на 4-5 градусов


4  февраля днем и 5-9 февраля на территории республики погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  температура воздуха 5 февраля повысится на 4-5 градусов.

В Ереване 4  февраля днем и 5-9 февраля   погода ожидается без осадков.




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