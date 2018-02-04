Командующий АО Арцаха представил делегации НС РА ситуацию на передовой

Министр обороны Арцаха, командующий Армией обороны АР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, 4 февраля в штабе АО встретился с находящимися в АР с рабочим визитом членами делегации Национального собрания Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, в ходе встречи Левон Мнацаканян обстоятельно представил ситуацию на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил, проведенные и проводимые мероприятия в воинских частях и на передовой, а также меры по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

Глава военного ведомства Арцаха ответил на все вопросы, интересующие членов законодательного органа Армении.