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Командующий АО Арцаха представил делегации НС РА ситуацию на передовой


Министр обороны  Арцаха, командующий Армией обороны АР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, 4 февраля в штабе АО встретился с находящимися в АР с рабочим визитом  членами делегации Национального собрания Республики Армения.

 Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, в ходе  встречи Левон Мнацаканян обстоятельно представил ситуацию на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил, проведенные и проводимые мероприятия в воинских частях и на передовой, а также меры  по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

Глава военного ведомства Арцаха ответил на  все  вопросы, интересующие членов  законодательного органа Армении.

 

 




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