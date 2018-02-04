В Административном корпусе МО РА 3 февраля состоялась встреча министра обороны РА встретился с демобилизованными-2017 участниками соцопроса в рамках программы «Дитакет» («Наблюдательный пункт»).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА, поблагодарив за участие в опросе, министр заверил, что полученные результаты чрезвычайно важны для быстрого реагирования на существующие проблемы, формирования общественного мнения относительно ВС и др.

Результаты опроса были представлены военнослужащим, которые на месте высказали мнение относительно некоторых спорных вопросов.

Была составлена обширная база данных – около 560 вопросов, касающихся всех аспектов армейской жизни – материально-экономического, медицинского, бытового, досуга и др.

Относительно методологии опроса гендиректор компании «Бревис» Ованес Григорян отметил, что полученные ответы дают определенную оценку демобилизованных армейской жизни вообще. При этом опрос выявил определенную закономерность: сравнительно негативное мнение о воинской службе имеют военнослужащие с высоким образовательным уровнем, а также низкого социального уровня.

Координатор программы «Дитакет» Армен Хачикян представил некоторые подробности опроса – в частности, демобилизованные особенно довольны качеством питания и обмундирования.

В целом опрос показал, что перед службой у многих складывается стереотипное представление об армии, которое существенно меняется в ходе службы.

В доверительной обстановке встречи министр обороны Виген Саркисян ответил на все вопросы.

Виген Саркисян рассказал и о 7-летней программе модернизации армии, улучшения социально-бытовых условий, об отсрочке, ставшей предметом широкого обсуждения в обществе и др.