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Демобилизованные довольны качеством  питания и обмундирования  – министр обороны  РА  встретился с участниками программы «Дитакет»


В Административном корпусе  МО РА 3 февраля состоялась встреча министра обороны  РА  встретился с демобилизованными-2017 участниками соцопроса  в  рамках программы «Дитакет» («Наблюдательный пункт»).

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны  РА, поблагодарив  за участие в  опросе, министр  заверил, что полученные результаты  чрезвычайно важны для  быстрого реагирования на существующие  проблемы, формирования общественного мнения относительно ВС и др.             

Результаты  опроса  были представлены  военнослужащим, которые на месте  высказали мнение относительно некоторых спорных вопросов.

Была составлена обширная база данных – около 560 вопросов, касающихся всех аспектов армейской жизни – материально-экономического, медицинского, бытового, досуга и др. 

Относительно методологии опроса гендиректор компании «Бревис» Ованес Григорян отметил, что полученные ответы дают определенную оценку демобилизованных армейской жизни вообще. При этом опрос выявил определенную закономерность: сравнительно негативное  мнение о воинской службе  имеют военнослужащие  с  высоким образовательным уровнем, а также низкого социального уровня.

Координатор  программы «Дитакет» Армен Хачикян представил некоторые подробности  опроса – в частности, демобилизованные особенно довольны качеством  питания и обмундирования.   

В целом опрос показал, что перед службой у  многих складывается стереотипное  представление  об армии, которое существенно меняется в ходе службы.

В доверительной обстановке встречи министр обороны Виген Саркисян ответил на  все вопросы.

Виген Саркисян рассказал и о 7-летней  программе модернизации армии, улучшения социально-бытовых  условий, об отсрочке, ставшей  предметом широкого обсуждения  в  обществе и др.




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