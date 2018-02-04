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Дорога  Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта


Согласно информации  департамента дорог  Министерства инфраструктур  Грузии,   направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА, по данным на 10:30 часов 4 февраля дорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА.




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