Согласно информации департамента дорог Министерства инфраструктур Грузии, направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА, по данным на 10:30 часов 4 февраля дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА.