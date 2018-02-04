Депутаты НС РА встретились с  госминистром Арцаха

Находящиеся в АР члены делегации Национального собрания Республики Армения НС РА встретились с госминистром Арцаха Араиком Арутюняном.

Во встрече приняли участие вице-спикер НС АР Ваграм Балаян и министр экономики и производственных инфраструктур Левон Григорян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата НС РА, госминистр отметил важность встреч в подобном формате. Он представил гостям нынешнюю ситуацию в экономике Арцаха, особо подчеркнув, что достигнут рекордный рост ВВП – около 15%.

Глава фракции РПА в НС РА Ваграм Багдасарян отметил, что они впечатлены зримыми показателями экономического роста.

«Если 10 лет назад Армения стремилась помочь Арцаху, то теперь Арцах – это бизнес-пространство», - сказал он.

Араик Арутюнян ответил на все вопросы, относящиеся к сферам экономики, сельского хозяйства, образования, туризма и др.

Госминистр также отметил, что намечены программы на ближайшие годы – в области сельского хозяйства, увеличения объемов электроэнергии, стимулирования репатриации и др.

В составе делегации НС РА были глава фракции РПА в НС РА Ваграм Багдасарян, секретарь фракции АРФД Агван Варданян, член блока «Елк» Арам Саркисян, председатель постоянного комитета НС РА по здравоохранению и соцвопросам Акоп Акопян, председатель постоянного комитета НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян, председатель постоянного комитета НС РА по науке, образованию, культуре, молодежи и спорту Вардан Бостанджян, председатель постоянного комитета НС РА по безопасности Корюн Наапетян, председатель постоянного комитета НС РА по региональному управлению, местному самоуправлению, с/хозяйству и экологии Вардеван Григорян, председатель постоянного комитета НС РА по экономике Хосров Арутюнян и председатель постоянного комитета НС РА по кредитно-финансовым и бюджетным вопросам Гагик Минасян.

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