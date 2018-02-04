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На перевале Варденяц местами гололед


Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 4 февраля на перевале Варденяц местами гололед. Произаодится  обрботка дорожного полотна солью и песком.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА, все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.




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