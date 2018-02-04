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Президент Арцаха и делегация НС РА обсудили вопросы, касающиеся углубления межпарламентских связей


3 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Национального собрания Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего расширения и углубления связей между парламентами двух армянских государств.




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