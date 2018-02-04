Президент Арцаха и делегация НС РА обсудили вопросы, касающиеся углубления межпарламентских связей

3 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Национального собрания Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего расширения и углубления связей между парламентами двух армянских государств.