Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Мне нравится стиль игры  «Арсенала»


Игрок национальной  сборной  Армении и лондонского клуба Arsenal Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Эвертоном».

«Мы  одержали достойную победу, и я очень рад. Надо продолжать в  том же  духе и побеждать и в других играх. Нам  надо набрать побольше  очков. Второй  тайм был для  нас трудным, но Arsenal провел атакующую игру. Мне нравится стиль Arsenal-а. сделаю все возможное  от себя, чтобы команда продолжала праздновать победы», - как  передает Арменпресс, сказал Мхитарян.

В  рамках 26 тура Премьер-лиги  Arsenal 3 февраля принял у себя «Эвертон» и одержал победу  со счетом 5:1. Мхитарян стал автором трех голевых пасов.

 




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