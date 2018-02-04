Мне нравится стиль игры  «Арсенала»

Игрок национальной сборной Армении и лондонского клуба Arsenal Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Эвертоном».

«Мы одержали достойную победу, и я очень рад. Надо продолжать в том же духе и побеждать и в других играх. Нам надо набрать побольше очков. Второй тайм был для нас трудным, но Arsenal провел атакующую игру. Мне нравится стиль Arsenal-а. сделаю все возможное от себя, чтобы команда продолжала праздновать победы», - как передает Арменпресс, сказал Мхитарян.

В рамках 26 тура Премьер-лиги Arsenal 3 февраля принял у себя «Эвертон» и одержал победу со счетом 5:1. Мхитарян стал автором трех голевых пасов.