Положение азербайджанских банков продолжает ухудшаться – за год закрылось 60 филиалов

По данным Контрольной палаты финансового рынка Азербайджана, по положению на 1 января-2018 общее число филиалов банков составило 509. По сравнению с тем же периодом прошлого года это число сократилось на 60.

Как передает Арменпресс, об этом пишет азербайджанский сайт abzas.net.

Согласно азербайджанским СМИ, сокращение числа банков обусловлено падением цен на нефть, сокращением объемов нефтедобычи в Азербайджане, а также прошлогодними резкими колебаниями курса маната. Вследствие начавшегося в стране экономического кризиса большая часть населения не в состоянии оплатить банковские кредиты, из-за чего банки также оказались в тяжелом положении и вынуждены закрывать свои филиалы. За 2 года в Азербайджане более 10 банков.