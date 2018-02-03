«Артик» улучшил позиции – регулярное первенство по баскетболу

Матчем «Артик»-«Ширак» начался 12 тур мужского первенства Армении по баскетболу.

Как передает Арменпресс, в 12 туре лиги А «Артик» со счетом 82-72 добился преимущества над «Шираком».

Самым эффективным игроком признан Арман Акопян (Артик), набравший 24 очка.