2 февраля кандидат в президенты Армении Армен Саркисян встретился с представителями армянских национальных и духовных организаций Милана.

Как сообщили Арменпресс из канцелярии духовного центра Милана Ай тун, на встрече присутствовали заместитель Патриаршего представительства в Западной Европе отец Товма Хачатрян, почетный консул РА в Милане ПьетроКучукян, представители армянских церквей, АВБС, Центров арменоведения и армянской культуры и др.

Армен Саркисян представил армянской общине Милана свое видение будущего Армении, выслушал мнения присутствующих.

Состоялся обмен мнениями по проблемам юриспруденции, здравоохранения и образования в Армении, а также усиления веры в отечество у молодого поколения.

«В искренней и теплой обстановке были отмечены успехи нашей страны, а также воля и решимость укрепления их силами Армении и Диаспоры», - говорится в распространенном сообщении.