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Армен Саркисян представил армянской общине Милана свое видение будущего Армении


2 февраля кандидат в президенты  Армении Армен Саркисян встретился с представителями армянских национальных и духовных организаций Милана. 

Как  сообщили Арменпресс из канцелярии духовного центра Милана Ай тун, на встрече  присутствовали заместитель Патриаршего представительства в Западной  Европе отец  Товма Хачатрян, почетный консул РА  в  Милане ПьетроКучукян, представители армянских церквей, АВБС, Центров арменоведения и армянской культуры и др. 

Армен Саркисян представил армянской общине  Милана свое  видение  будущего Армении, выслушал мнения присутствующих.

Состоялся обмен мнениями по проблемам юриспруденции, здравоохранения и образования в  Армении, а также усиления  веры в отечество у  молодого поколения.

«В искренней и теплой  обстановке были отмечены успехи нашей страны, а также воля и решимость укрепления их силами Армении и Диаспоры», - говорится в распространенном  сообщении.

 

 




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