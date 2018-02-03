Не пожалеем усилий для стимулирования товарооборота между Тегераном и Ереваном – посол Ирана

Иран готовит базу для увеличения экспорта ненефтяной продукции Армении. Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, так сказал посол Ирана в Армении Казем Саджади на встрече с иранскими бизнесменами, работающими в Армении.

«Посольство Ирана не пожалеет усилий для стимулирования товарооборота между Тегераном и Ереваном», - сказал Саджади, отметив, что развитие связей с Арменией во всех областях, имеет для Ирана важное значение.

На встрече обсуждались пути стимулирования экономических и торговых отношений с Арменией.

Иранские предприниматели предложили создать высший совет иранских бизнесменов.