Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

Конгресс США готовит санкции против Турции


В последнее время в связи с турецкой операцией «Оливковая ветвь» в Африне отношения  Турции и США  существенно обострились. В рамках принятого в  2012г. «Закона Магницкого» Конгресс США готовит санкции против  Турции, мишенью которых будут некоторые  министры и политические  деятели.

Как  передает Арменпресс, об этом пишет турецкая Hurriyet.

«Правительство США осознает, что необходимо предпринять  необходимые шаги, чтобы  остановить Турцию. Однако вместе  с этим США пытаются предотвратить и возможное  столкновение турецких и американских сил, находящихся в Сирии», пишет газета.

«Закон Магницкого» связан со смертью правозащитника Магницкого, умершего в 2009г. в  одной из московских тюрем. Согласно закону, членам  иностранных правительств, нарушившим права человека, запрещается въезд в США, а их недвижимость в США  замораживается.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации