В последнее время в связи с турецкой операцией «Оливковая ветвь» в Африне отношения Турции и США существенно обострились. В рамках принятого в 2012г. «Закона Магницкого» Конгресс США готовит санкции против Турции, мишенью которых будут некоторые министры и политические деятели.

Как передает Арменпресс, об этом пишет турецкая Hurriyet.

«Правительство США осознает, что необходимо предпринять необходимые шаги, чтобы остановить Турцию. Однако вместе с этим США пытаются предотвратить и возможное столкновение турецких и американских сил, находящихся в Сирии», пишет газета.

«Закон Магницкого» связан со смертью правозащитника Магницкого, умершего в 2009г. в одной из московских тюрем. Согласно закону, членам иностранных правительств, нарушившим права человека, запрещается въезд в США, а их недвижимость в США замораживается.