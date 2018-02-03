В ближайшие дни в Армении сохранится солнечная погода

3 февраля днем и 4-8 февраля на территории республики погодаожидаетсябезосадков.Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как передает Арменпресс со ссылкой на МЧС РА, температура воздуха 3-5 февраля повысится на 2-4 градуса, в восточных районах – на 4-6 градусов.

В Ереване 3 февраля днем и 4-8 февраля погодаожидаетсябезосадков.

В ближайшие пять дней температура воздуха будет в пределах +11…+14 градусов.