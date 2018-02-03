Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

В ближайшие дни в Армении сохранится солнечная погода


3  февраля днем и 4-8 февраля на территории республики погодаожидаетсябезосадков.Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на МЧС РА,  температура воздуха 3-5 февраля повысится на 2-4  градуса, в восточных районах – на 4-6 градусов.

В Ереване 3  февраля днем и 4-8 февраля   погодаожидаетсябезосадков.

В ближайшие  пять дней температура воздуха будет в пределах  +11…+14 градусов.




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